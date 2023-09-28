إزالة فورية للتعديات بمركز أبشواي في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز، عدة حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات بشكل فوري.

وشملت الحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة أبشواي وقرى المركز، بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية وقوات الأمن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتنفيذ الإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير، مع المتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي مخالفات والتصدي لها بشكل فوري.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي أن الحملات تمكنت اليوم من إزالة عدد 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، عبارة عن فك شدة خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية وردم أساسات حديثة، على مساحة إجمالية بلغت 700 متر، بزمام مدينة أبشواي ومنطقة أبو جنشو وتم إزالة الأعمال بحضور المهندس فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس خالد الجاحد المشرف العام علي الإشغالات بالمركز، وتم تنفيذ الإزالة الفورية وتسليم المواقع خالية لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بالفيوم

وأضاف رئيس المركز أنه تم إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأحمر، بناحية منطقة طريق أبشواي نزلة الوادي، على مساحة 160 متر، بحضور المهندس مصطفى متولي رئيس قسم الإشغالات بالمركز، وتم تنفيذ الإزالة وكذا مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد رئيس المركز على تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موجها غرفة العمليات ووحدة التدخل السريع بالتصدي لكافة التعديات ليلا ونهارا وإزالتها في المهد.

وقامت الحملات بتنفيذ إزالة جميع المخالفات وتسليم المواقع خالية من أي تعديات لمسئولي الجمعيات الزراعية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.