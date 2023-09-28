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الخميس 28 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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العثور على جثمان سيدة بين فكي تمساح في فلوريدا.. (فيديو)

تمساح
تمساح

 عثرت سلطات ولاية فلوريدا بأمريكا على جثمان سيدة بين فكى تمساح، طوله 13 قدمًا، فى منطقة لارجو، يخص سيدة تبلغ من العمر 41 عامًا.

 

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 ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الخميس، لقطات من إنقاذ السيدة التي كانت موجودة بين فكين التمساح.

 

 وأشار مكتب شريف مقاطعة باينلاس أن الحادث جاء قبل الساعة الثانية ظهر الجمعة الماضى، عندما تم استدعاء الضباط إلى منطقة غير مأهولة فى لارجو، التى تقع فى خليج تامبا، بعد أن تم رصد جسد الضحية سابرينا بيكهام فى المياه، بحسب ما ذكرت قناة CBS News الأمريكية.

 

 وقال أحد جيران الضحية، إنه عثر عليها بين فكى تمساح، واتصل على الفور بخدمة الطوارئ. وأوضح قائلًا إن التمساح ارتفع من المياه يحمل الجسد، كما لو كان مثبتًا عليه للتو، وكان يسبح للخلف كما لو كان أسفل القناة إلى الجانب الآخر.

 واستجابت الشرطة وضباط لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية فى فلوريدا، وقاموا بقتل التمساح بطريقة إنسانية، واستطاع فريق من الغواصين استعادة بقايا جسد بيكهام من القناة.

 

 ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الظروف التى أدت إلى الحادث. ولا يزال الفريق الطبى يعمل على تحديد كيفية وسبب الوفاة.

 

 وفى مارس الماضى، عُثر على طفل يبلغ من العمر عامين ميتا فى فم تمساح فى مدينة سان بيترسبرج القريبة، وذلك بعد يومين من العثور على أمه مقتولة فى شقة العائلة، وتم اتهام الأب لاحقًا بجريمتى القتل.

https://www.youtube.com/shorts/68sKo_ARymc?feature=share

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