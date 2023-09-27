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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم أنحاء مصر وتوقعات بسقوط أمطار رعدية

الطقس
الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون طقس حارا على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويصبح معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 الطرق الزراعية

وأشارت الهيئة إلى شبورة مائية، من الساعة 4 لـ 7 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، قد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

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هيئة الأرصاد الجوية تحذر مواطني سكان 5 مناطق

وأوضحت الهيئة أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وأكد خبراء الهيئة على نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

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