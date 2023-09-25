أمطار أعلى من الطبيعي..توقعات حالة الطقس خلال فصل الخريف بالمملكة العربية السعودية

مع التغيرات المناخية التي تواجهها أغلب بلدان العالم، تشهد المملكة العربية السعودية تقلبات جوية خلال الفترة الحالية من أمطار ورياح شديدة وغيرها، الأمر الذي يجعل الكثيرون يهتمون بالاطلاع على أخبار الطقس بشكل يومي بل ومعرفة توقعات الخبراء خلال الأشهر المقبلة لأخذ الاحتياطات اللازمة.

ومن جانبه نشر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، توقعاته حول حالة الطقس الفترة المقبلة والتي جاء فيها توقع بهطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

وأشار المركز، عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي (إكس) تويتر سابقًا، أن الأمطار المتوقعة ستكون بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 60% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على معظم مناطق المملكة.

يذكر أن المركز توقع في وقت سابق هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل «أضم، ميسان»، والتي تصل إلى حد تدفق السيول ويصاحبها صواعق رعدية ورياح نشطة تؤدي إلى انعدام بمدى الرؤية الأفقية.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">🛑 بمشيئة الله، ماتزال التوقعات تشير إلى فرص حدوث <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#أمطار</a> أعلى من المعدل الطبيعي وذلك بنسبة تتراوح مابين 40% إلى 60% خلال شهري <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#أكتوبر</a> و <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#نوفمبر</a> على معظم مناطق <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#المملكة</a>.<br>ولمزيد من التفاصيل:⬇️<a href="https://t.co/7VVYeEUaed">https://t.co/7VVYeEUaed</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D9%83%D9%85_%D8%A8%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%83%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#نحيطكم_بأجوائكم</a> <a href="https://t.co/FBKhumKzya">pic.twitter.com/FBKhumKzya</a></p>— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) <a href="https://twitter.com/NCMKSA/status/1706303229376528827?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

وفي سياق آخر، تسلم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، رخصة خدمة الملاحة الجوية، من رئيس هيئة الطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، وفق لصفحة المركز الوطني للأرصاد بتويتر.

وتابع المركز الوطني للأرصاد، أن الرخصة تتضمن تقديم خدمات الأرصاد في مجال الملاحة الجوية، وذلك في سياق التعاون بين المركز الوطني للأرصاد، والجهات ذات الصلة في المملكة للاستفادة من المعلومات الأرصادية التي يتيحها المركز عبر خبرائه وأجهزة الرصد المتاحة لديه بدقة عالية.