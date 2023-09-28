EA تسحب ألعاب FIFA من واجهات المتاجر الرقمية

قامت شركة Electronic Arts بسحب ألعاب FIFA الخاصة بها من واجهات المتاجر الرقمية مثل متاجر Steam ووحدات التحكم بمجرد وصول EA Sports FC 24. كما لاحظ مستخدم X (Twitter سابقًا) MauroNL، لم تعد أي من ألعاب FIFA الخاصة بـ EA متاحة للشراء على واجهات المتاجر هذه بعد الآن، بما في ذلك عنوان العام الماضي، FIFA 23.

لا يزال من الممكن لعب بعض الألعاب من خلال EA Play، خدمة الاشتراك الخاصة بالناشر. سيظل بإمكانك العثور على نسخ فعلية من الألعاب المحذوفة على وحدات التحكم إذا كنت تريدها حقًا، وإذا كنت قد اشتريت بالفعل لعبة FIFA على واجهة متجر رقمية، فسيظل بإمكانك تنزيلها مرة أخرى.



لكن لن يحالفك الحظ إذا لم تكن قد التقطت FIFA 23 أو إحدى الألعاب السابقة على أمثال Steam. وجاء في إشعار على صفحة Steam الخاصة بهذه اللعبة: "بناءً على طلب الناشر، فإن لعبة EA Sports FIFA 23 غير مدرجة في متجر Steam ولن تظهر في البحث".

ليس من الواضح بعد سبب قيام EA بإزالة كل هذه الألعاب من البيع. اتصلت Engadget بالناشر للتوضيح. ومع ذلك، يبدو من المحتمل أن تكون هناك مشكلة تتعلق بالترخيص.

في العام الماضي، أنهت EA وFIFA شراكتهما الطويلة في الترخيص للسلسلة الكلاسيكية من ألعاب محاكاة كرة القدم. قامت EA بإعادة تسمية الامتياز إلى EA Sports FC. سيتم إصدار الإدخال الأول رسميًا في 29 سبتمبر، على الرغم من أن اللعبة كانت في مرحلة الوصول المبكر منذ الأسبوع الماضي.

سيظل اسم FIFA يظهر في الألعاب الأخرى في المستقبل، فقط (على الأرجح) وليس تلك التي تصنعها EA. وقال رئيس فيفا جياني إنفانتينو العام الماضي، على ما يبدو بوجه متجهم: "أستطيع أن أؤكد لكم أن اللعبة الحقيقية الوحيدة التي تحمل اسم FIFA ستكون أفضل لعبة متاحة للاعبين ومشجعي كرة القدم".