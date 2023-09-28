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الخميس 28 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد حصولة على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للمصارعة بدولة صربيا

لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية عبد اللطيف محمد منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024

اللاعب عبد اللطيف
اللاعب عبد اللطيف محمد منيع لاعب نادى طلائع الجيش

نجح اللاعب عبد اللطيف محمد منيع لاعب نادى طلائع الجيش فى التأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد تحقيقه المركز الثالث وإحراز الميدالية البرونزية بعد مشاركته ضمن قوام المنتخب القومى للمصارعة الرومانية ببطولة العالم للمصارعة والتى أقيمت فعالياتها بمدينة بلجراد بدولة صربيا ، حيث شارك المنتخب القومى للمصارعة الرومانية

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بعدد (11) لاعب ولاعبه منهم عدد (9) لاعب ولاعبه من قوام أندية المؤسسات العسكرية الرياضية , 

وبهذا الإنجاز أصبح عدد المتأهلين رسمياً لأوليمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية

عدد (5) لاعب ولاعبة . 

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعب عبد اللطيف محمد منيع بهذا الإنجاز والذى يعد نموذجاً مشرفاً للشباب المصرى وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين . 

يأتى هذا الإنجاز فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات وتهيئة المناخ الملائم لإعداد كوادر رياضية بالمؤسسات العسكرية الرياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى لرفع العلم المصرى خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والعالمية والدولية .


 

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