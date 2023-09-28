تخصص هيروين وحشيش.. سقوط عصابة تجارة المخدرات في الشروق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،القبض على سائقين و ميكانيكى لأحدهم معلومات جنائية، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش والهيروين بمنطقة الشروق بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بداية الواقعة كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائقين ، و ميكانيكى "لإثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم(كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة آخرى ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاملين لهما معلومات جنائية،،عُثر بحوزتهما على كيلو من مخدر الآيس وسلاح أبيض، في منكقة المرج بالقاهرة وتم اتخاذ الاجراءات القانوينة.

عقب تقنين الاجراءات تم القبض على المتهمين ،بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المضبوطة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطلين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وحيازتهما ل "تماثيل مقلدة" للنصب على المواطنين ،وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصان مقيمان بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمُخالفة للقانون، وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالي عملات أجنبية، عدد 2 تمثال مقلد، هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي.