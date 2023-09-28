حسام الشاعر يدعو لاستثمار الفن فى تنشيط السياحة

قال حسام الشاعر الخبير السياحى ورئيس مجموعة صن رايز، إن الفن والسينما عنصران مهمان جدا فى الترويج للسياحة لأى بلد أو مدينة، ولابد من الاهتمام بشكل أكبر بالسينما والدراما لأنها المرآة التى تعكس ثقافة وحضارة الشعوب.

وأشار حسام الشاعر خلال كلمته بختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب، المقام بفندق صن رايز جاردن بالغردقة، إلى توفير الدعم اللا محدود لتقديم مهرجان يليق باسم مصر ومدينة الغردقة.

وقال الشاعر إنه على مدار أيام المهرجان اجتمعنا على حب السينما والسياحة واليوم نبدأ حلمًا مشتركًا بلقاء جديد أمام شاشة السينما وفى قاعاتها، حيث المشاهدة الممتعة للأفكار المطروحة فى الأفلام والنقاشات الثرية التى تسهم فى تقديم أجيال شابة واعدة من المبدعين نعتز ونفتخر بهم.

وأكد حسام الشاعر أن صن رايز فى انتظار النسخة الثانية من المهرجان العام القادم، لاستكمال مسيرة النجاح والشراكة بين الفن والسياحة على أرض مدينة الغردقة الساحرة.

ودعا حسام الشاعر إلى ضرورة استثمار تصوير الاعمال الدرامية والمسلسلات والافلام المصرية فى المعالم والأماكن السياحية المصرية لأن الدراما المصرية لها جمهور كبير فى الوطن العربى كله، وتصوير مثل هذه الاعمال داخل السياحة يشكل عنصر ترويج مهما للسياحة المصرية.