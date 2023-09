«ذا مارك كوميونتيز» تطرح أحدث مشاريعها العقارية.. «Marquette وThe Wonder MarQ»

طرحت شركة ذا مارك كوميونيتيز The MarQ Communities أحدث مشاريعها العقارية وهما المشروع التجارى ماركيت Marquette الذى يقدم تجربة تسوق فريدة ويتميز بتصميم مستوحى من الطراز الأوروبى الأنيق، ومشروع ذا وندر مارك The Wonder MarQ كمشروع سكنى مميز فى تصميمه، يسعى إلى تحقيق نمط حياة حديث بأبعاد جديدة وذلك خلال قعاليات معرض سيتى سكيب 2023.

وتمتلك الشركة أيضاً ضمن مشروع ذا مارك فيل The MarQVille كمجتمع استثنائى من الحدائق والفيلات الفاخرة، ومشروع The WaterMarQ الذى يوفر فيلات مستقلة ذات واجهة شاطئ وتجربة سكنية استثنائية، ومشروع ذا مارك جاردنز The MarQ Gardens باعتباره مشروع راقى بفيلات وخدمات فندقية متميزة. وتخطط الشركة لتسليم مشروعى The WaterMarQ وذا مارك جاردنز The MarQ Gardens خلال عام 2024.

وبهذه المناسبة قال المهندس عمرو بدر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة ذا مارك كوميونتيز: «ظلت ذا مارك كوميونيتيز محتفظة بمكانتها المتميزة فى التصميمات الإبداعية، وتوفير الخدمات والمرافق حيث إن رؤية الشركة الأساسية تتمثل فى توفير حياة فريدة».

وأضاف: «إن مشاركتنا فى معرض سيتى سكيب العقارى تعكس التزامنا ببناء مجتمعات عمرانية مبتكرة فى الأحياء الاستراتيجية».

وتستهدف شركة ذا مارك كوميونيتيز The MarQ Communities ضخ ١.٢ مليارات جنيه فى انشاءات مشروعاتها ويبلغ كامل استثماراتها خلال عامى ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ مبلغ مليارى جنيه.