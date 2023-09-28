«ماونتن فيو»: تعيين الوائلين «عز ولطفى» كرئيسين تنفيذيين للشركة دعمًا لخطط نموها

أعلن مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، برئاسة المهندس عمرو سليمان، قرارًا بتعيين المهندس وائل عز والمهندس وائل لطفى كرئيسين تنفيذيين بالمشاركة فى قيادة الشركة، يأتى هذا القرار فى إطار توجهات الشركة لدعم خطط النمو والتوسعات الجديدة.

شغل وائل عز ووائل لطفى عدة مناصب فى الشركة على مدار 17 عامًا، حيث كان آخر منصب شغله المهندس وائل عز هو العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للقطاع التجارى، بينما شغل المهندس وائل لطفى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لقطاع التسويق والابتكار.

وتعليقًا على التعيينات الأخيرة، صرح المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو: «استحوذت ماونتن فيو مؤخرًا على قطعة أرض بمساحة 640 فدانا فى مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، مشددا على خطة الشركة بتوسيع أعمالها فى مجالات متعددة، بتقديم منتجات وخدمات عقارية متميزة ومبتكرة لعملائنا.

واعتبر أن تعيين وائل لطفى ووائل عز كرئيسين تنفيذيين للشركة يأتى لدعم خطط النمو والتوسع الأخيرة، والمشاركة بخبرتهما الواسعة فى القطاع العقارى لتعزيز تلك الخطط خلال الفترة القادمة».

من جهته، توقع المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذى، استثمار ما يصل إلى 11 مليار جنيه مصرى فى العمليات الإنشائية العام المقبل، بالتركيز على مشروعات آى سيتى ومشروع MV1.1 والمشروعات الساحلية، مؤكدا على العمل لتحقيق النجاحات.

من ناحية أخرى، أكد المهندس وائل لطفى، الرئيس التنفيذى بالشركة، أهمية مشاريع آى سيتى قائلاً: «يمثل مشروع أى سيتى أحد أهم الملفات التى سنوليها اهتمامًا خاصًا فى الفترة القادمة، وسنعمل بجد على تنفيذ الخطط بكفاءة وضمان عمليات تسليم فى المواعيد التعاقدية، مع تقديم أعلى مستويات الجودة للمشاريع والبدء على الفور فى تجهيز مدن آى سيتى بكل ما يلزم لتوفير أفضل مستوى معيشى للسكان».