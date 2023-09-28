الانتهاء من تعيين المعلمين الجدد خلال أيام قليلة

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الانتهاء من تعيين المعلمين الجدد وانضمامهم إلى كتيبة المعلمين بالوزارة خلال أيام قليلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم التعاقد مع المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم المرحلة الأولى من خطة تعيينات 150 ألف معلم.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى الترخيص بالعمل بالحصة لسد العجز، بالإضافة إلى تأدية خريجات كليات التربية الخدمة العامة فى المدارس.

ونوه وزير التربية والتعليم بضخ 400 مليون جنيه من موازنة الوزارة لاستكمال سد العجز فى المعلمين من خلال الاستعانة بالمعلمين بنظام العقد بالحصة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح بتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات وسيتم إجراء المسابقات بشكل مستمر.

تدريب المعلمين الجدد

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم تدريب مليون و193 ألف معلم، بالإضافة إلى تدريب المعلمين الجدد قبل التحاقهم بالوزارة.

وقال وزير التربية والتعليم إن المعلمين يمثلون عنصرًا مهمًا فى العملية التعليمية، ولابد من تنمية مهاراته لأنه هو الذى يقوم بنقل المناهج للطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات، بواقع 30 ألف كل عام.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه أصبح هناك آلية جيدة لانتقاء المعلمين من خلال اختيار الأكفاء والأجود في ظل نظام التعليم الجديد الذي يقوم فيه المعلم بدور المرشد والموجه لمصدر للمعلومات.

وألمح وزير التربية والتعليم إلى أنه تم إجراء اختبارات مميكنة من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليس بها تدخل للعنصر البشرى تماما.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه بعد اجتياز المعلمين لهذه الاختبارات قامت الوزارة بتدريبهم، وتوجيههم لجهة مختصة لقياس مدى اجتيازهم لهذا التدريب، مؤكدا أن هذه المسابقة تمت على مستوى احتياجات كل مديرية تعليمية.