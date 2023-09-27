400 مليون جنيه للتعاقد مع المعلمين بنظام الحصة

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضخ 400 مليون جنيه من موازنة الوزارة لاستكمال سد العجز فى المعلمين من خلال الاستعانة بالمعلمين بنظام العقد بالحصة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم تدريب مليون و193 ألف معلم، بالإضافة إلى تدريب المعلمين الجدد، مشيرًا إلى أنه تم استكمال سد العجز فى المعلمين من خلال الاستعانة بالمعلمين بنظام العقد بالحصة.

وفيما يخص مبادرة " ألف مدير مدرسة" لإعداد مدير متميز ويعى الرؤية الاستراتيجية للتعليم، ذكر وزير التربية والتعليم تدريبهم في منحة لمدة ستة أشهر فى الأكاديمية العسكرية، وجامعة حلوان لحصولهم على دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومي، وهو الذي سيصنع الفارق فى اختيارات المديرين.

آلية جيدة لانتقاء المعلمين

وقال وزير التربية والتعليم إن المعلمين يمثلون عنصرا هاما فى العملية التعليمية، ولابد من تنمية مهاراته لأنه هو الذى يقوم بنقل المناهج للطلاب، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات، بواقع 30 ألف كل عام.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه أصبح هناك آلية جيدة لانتقاء المعلمين من خلال اختيار الأكفاء والأجود فى ظل نظام التعليم الجديد الذي يقوم فيه المعلم بدور المرشد والموجه لمصدر للمعلومات، كما تم إجراء اختبارات مميكنة من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليس بها تدخل للعنصر البشرى تماما.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه بعد اجتياز المعلمين لهذه الاختبارات قامت الوزارة بتدريبهم، وتوجيههم لجهة مختصة لقياس مدى اجتيازهم لهذا التدريب، مؤكدا أن هذه المسابقة تمت على مستوى واحتياجات كل مديرية تعليمية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن إصلاح التعليم عملية ليست بسيطة أو هينة، حيث تم مواجهة العديد من التحديات ومن بينها عدم قدرة الأبنية التعليمية على تلبية الخدمات المطلوبة، فضلا عن المناهج القديمة المعتمدة على الحفظ والتلقين، في الوقت الذي يشهد فيه العالم بأكمله تطورات متلاحقة وثورات صناعية وتكنولوجية والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، والتي أثرت بدورها على اندثار وظائف واستحداث وظائف أخرى.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الدولة المصرية تواجه كل ما سبق طامحة أن يمتلك أبناؤنا الطلاب المهارات والقدرة على الإبداع والابتكار وبناء شخصياتهم، لذا فالمدرسة هى المكان الحقيقي للتعليم.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن برنامج إصلاح التعليم الذى أطلقه رئيس الجمهورية يتضمن مناهج واحتياجات توافق العصر ونمو الشخصية المتكاملة ومخرجات التعليم، مع وجود أبنية تعليمية ذات فراغات مناسبة، ومعلمين متوافقين وقادرين على مواكبة التطوير.

