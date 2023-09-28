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الخميس 28 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إنشاء وكالة لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال بالمغرب

زلزال المغرب
زلزال المغرب

صدقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على تأسيس "وكالة تنمية الأطلس الكبير"، التي تعنى بتنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الأخير، وذلك حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

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الحكومة المغربية

وقالت رئاسة الحكومة المغربية، في بيان لها، اليوم الخميس، إن "الوكالة ستعنى بإعداد برنامج إعادة البناء والتأهيل، على مدى خمس سنوات (2024-2028)، بستة أقاليم متأثرة بالزلزال، هي مراكش والحوز وشيشاوة وأزيلال وورزازات (شمال) وتارودانت (وسط)".

ويتضمن المشروع مجموعة من الصلاحيات المنوطة بـ"وكالة تنمية الأطلس الكبير"، وهي إنجاز مشاريع البرنامج، لا سيما إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، واحترام التراث وتقاليد السكان، وضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل.

مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية

كما يتضمن المشروع "إنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة، والعمل على تحقيق انسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين، وتتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال"، بحسب بيان الحكومة المغربية.

وخصصت الحكومة المغربية، 98 مليار درهم لتطوير البنية التحتية، خاصة السدود والطرق، والأنشطة الزراعية والسياحية والصناعة التقليدية، وبناء واستكمال بناء وتجهيز بعض مستشفيات القرب والمستشفيات الإقليمية.

الجريدة الورقية