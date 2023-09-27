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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فوزي لقجع: الكان بوابة المغرب لتنظيم كأس العالم

فوزي لقجع
فوزي لقجع

شدد فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي، على سعادته بفوز المغرب بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية "الكان" 2025.

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وأوضح لقجع أن تنظيم أمم إفريقيا 2025 سيكون بروفة لتنظيم المغرب الحدث الأكبر وهو كأس العالم، والتي ترغب المملكة في الحصول على تنظيم المسابقة خلال السنوات المقبلة.

تصريحات لقجع


تحدث لقجع في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "أوعد الكرة الأفريقية والجماهير بأن هذه النسخة التي منحت للمغرب ستكون الأفضل على الإطلاق".


 وأكمل: "المغاربة سيتقدمون بكرم الضيافة وحسن الوفادة، بالإضافة إلى البنية التحتية المميزة، وهذه أشياء لا تحتاج للنقاش لأن هناك تعليمات ملكية بذلك في هذا الأمر".

وأردف رئيس الاتحاد المغرب تصريحاته: "لا يجب أن يتسرب الشك للأفارقة، بكن لديهم ثقة في المغرب بأننا أهلًا للثقة، لذلك جميع إمكانياتنا ستكون رهن إشارتهم في هذه الدورة".

وأختتم فوزي لقجع تصريحاته: "الكان ستكون بروفة قوية لتكون المغرب قادرة بإذن الله تعالى بتنظيم كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال، ونحن شاكرون لمن دعم اختيارنا". "

 الجدير بالذكر أن المملكة المغربية حصلت على حق تنظيم كأس الأمم الإفريقية "الكان" 2025 المقبلة.

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