المغرب.. دعم نفسي ومادي يصل لقرى الحوز المتضررة من الزلزال

بعد انقشاع هول الصدمة التي خلفها زلزال الحوز، استعاد الأهالي بعضًا من وتيرة الحياة مع وصول الإمدادات المعيشية، والدعم النفسي أيضًا.

زلزال المغرب:

قدمت جمعيات أهلية ومدنية، خيامًا لمتضرري الزلزال، وضعت على لوائح خشبية، حتى إذا سقطت أمطار لا تنزع الخيام، ووفرنا قرية نموذجية تحتوي كل ما يحتاجونه أهالي الحوز.

هي وسائط مؤقتة وتبحث السلطات عن وسائط بديلة لبناء أقل شيء منازل خشبية قبل وصول موسم الثلوج.

جاء ذلك في تقرير تلفزيوني مذاع عبر سكاي نيوز العربية.