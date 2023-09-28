تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الإسماعيلي .. مابولولو في الهجوم

استقر المدير الفني طارق العشري على تشكيل فريق الاتحاد السكندري الأساسي الذي سيدفع به في مواجهة اليوم المرتقبة ضد الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد الإسماعيلية من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين الإسماعيلي والاتحاد في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويخوض فريق الاتحاد تحت قيادة المدير الفني طارق العشري مباراة اليوم منتشيًا بالفوز الذي حققه على حساب سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى، حيث يستهدف المدرب استغلال الحالة المعنوية الجيدة لدى اللاعبين لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثاني على التوالي والعلامة الكاملة بحصد الـ6 نقاط.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد فريق الإسماعيلي في المركز الـ14 بدون نقاط.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الإسماعيلي

حراسة المرمي: المهدي سليمان

الدفاع: سيف تقا، محمود شبانة، ساليفو، هشام صلاح

الوسط: خالد الغندور، أحمد عيد، كريم الديب، رجب عمران

الهجوم: بلال السيد، مابولولو

موعد مباراة الاتحاد والإسماعيلي والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والإسماعيلي في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق النقل الحصري للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.