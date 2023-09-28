ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة بقصد الإتجار، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائقان - ميكانيكى "لإثنين منهم معلومات

جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل مدرسة بالجيزة.. وضبط مرتكب الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر

بمديرية أمن الجيزة من (مدير وشريك مدرسة - كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مبلغ

مالى من داخل خزينة مكتب الحسابات بالمدرسة.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (حداد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة

ثان أكتوبر).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة عن طريق تسلق

سور المدرسة والدلوف للمكتب محل البلاغ عن طريق الشباك الألوميتال وكسر الخزينة

بإستخدام (صاروخ كهربائى - أجنة حديدية - عتلة حديدية) ، وأرشد عن المبلغ المستولى

عليه والأدوات المستخدمة .. وبتطوير مناقشته أرشد عن مبلغ مالى قام بسرقته من داخل

مسكن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بأسلوب التسلق.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



ضبط مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بحوزة أحد الأشخاص بالبحيرة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى،فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن البحيرة قيام (مالك محل أعلاف - مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة

المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما

جرائم السرقة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية

أمن الجيزة قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى

تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة مستخدمان

دراجة نارية.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والدراجة النارية ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (12) واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية ، كما أرشدا عن المسروقات لدى عملائهما سيىء النية (ثلاثة ملاك فاترينات لبيع الهواتف

المحمولة بدائرة قسم شرطة إمبابة) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.