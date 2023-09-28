رابط Admhec.gov.jo نتائج القبول الموحد في الأردن 2023/2024

نتائج القبول الموحد 2023، باتت نتائج معدلات القبول الموحدة للجامعات الأردنية لعام 2023 من أبرز محطات البحث التي تشغل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في هذه الفترة. يتطلع الكثيرون إلى معرفة الموعد الرسمي لإعلان هذه النتائج والعثور على الرابط المخصص للاستعلام عنها. إليكم في هذا المقال معلومات حول رابط الاستعلام عن نتائج معدلات القبول الموحدة للجامعات الأردنية لعام 2023 وكيفية الوصول إليه.

موعد نتائج القبول الموحد 2023

أصبحت مؤشرات البحث متزايدة بشكل ملحوظ من قبل العديد من الطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون بفارغ الصبر موعد إعلان نتائج القبول الموحد لعام 2023. وفي هذا السياق، أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل رسمي أنها ستكشف عن النتائج في المساء المقبل، وهو يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023.

وأشار مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، إلى أن الوحدة ستقوم بإرسال رسائل نصية إلى جميع الطلاب المتقدمين على أرقام هواتفهم المحمولة، وذلك لإعلامهم بنتائج القبول. تلك الرسائل ستحمل معها المعلومات الضرورية للطلاب بخصوص حالتهم في عملية القبول.

هذا الإعلان يأتي بعد انتظار طويل من قبل الطلاب وأسرهم، ويعتبر لحظة مهمة للتوجه نحو المستقبل الجامعي واختيار الجامعة والتخصص المناسبين.

استخراج نتائج القبول الموحد 2023 الأردن

حيث صرح “مهند الخطيب” مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إرسال نتائج القبول الموحد 2023 عبر الرسائل النصية للطلاب المقبولين، وسيتم بعد ذلك نشر النتائج ومعدلات القبول عبر موقع القبول الموحد في الأردن باتباع الخطوات البسيطة التالية.

للاستعلام عن نتائج القبول الموحد الأردن 2023 اضغط هنا

للاستعلام عن نتائج القبول الموحد الأردن 2023 اضغط هنا

من ثم اختر قسم النتائج وقم بتعبئة البيانات المطلوبة.

عندما يتم تحميل النتائج بالكامل إلى الموقع، ستظهر لك صفحة تحتوي على مربع حوار.

من قم أدخل رقم الهوية القومية الخاص بك للبحث عن النتيجة.

أخيرًا: اضغط على أيقونة “عرض” وستظهر النتيجة فورًا.

المستندات المطلوبة للتقديم على الجامعات

نسخ من شهادة الدراسة الثانوية.

نسخة من البطاقة الشخصية للطالب وولي أمره

الشهادة الصحية للطالب ونتائج الفحوصات الطبية.

فحص فيروسي للطالب.

أثناء عملية التقديم، ستظهر فاتورة تحتوي على مبلغ المصاريف المطلوب دفعها.

ويجب عليك إحضار نسخة من هذه الفاتورة للتأكد من سداد المصاريف بنجاح.

و تعتبر هذه النتائج مهمة لآلاف الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتخصصات التي يرغبون بدراستها في جامعات المملكة.

معدلات القبول الموحد 2023

من الجدير بالذكر ان الجهات المسؤولة ستقوم بالإعلان عن معدلات القبول الموحد 2023 عبر الموقع الرسمي، ويتم تحديد معدلات القبول في كل جامعة على حدة بناءً على عدة عوامل مثل نسبة نجاح الطلاب والأماكن المتاحة ودرجة القبول في الفروع المختلف، ومن المقرر ان تعرض النتائج مساء اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر.

معدلات القبول الموحد 2023 الجامعة الأردنية

أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، السيد مهند الخطيب، على ضرورة متابعة الطلاب للإعلانات الصادرة عن الجامعات وذلك بعدما يتم الاعلان عن النتائج والتى من المقرر ان يتم الاعلان عنها اليوم وقام بالاشارة الى جميع الطلاب بعدم القلق أو الشعور بالخوف بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها، لمعرفة نتائجهم.