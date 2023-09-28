مفهوم التنمية المستدامة و تغير مناخ "ندوة" بنزل شباب قنا

نظمت مؤسسة شباب قادرون وبالتعاون مع جهاز شئون البيئة فرع قنا، ندوة بعنوان مفهوم التنمية المستدامة و تغير المناخ، و بمشاركة مع مديرية الشباب والرياضة بقنا، و المجلس القومي للمرأة و الوحدة السكانية بمحافظة قنا و مؤسسات المجتمع المدني ،ذلك بمقر نزل الشباب والرياضة .

ادار حوار الندوة احمد سمير منسق عام شباب قادرون بمحافظة قنا، مقدما الشكر لجميع الجهات المشاركة لتلبية الدعوة.

جاء ذلك بحضور مصطفى حسين ابو جبل وكيل وزارة الشباب و الرياضة والدكتورة هدى السعد مقرر المجلس القومي للمرأة، والمهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية جهاز شئون البيئة فرع قنا، ورمضان الصغير مدير وحدة السكان بمحافظة قنا.

و قدم المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية جهاز شئون البيئة فرع قنا، فى كلمته بالشكر لمؤسسة شباب قادرون، موضحا دور جهاز شئون البيئة فى الحفاظ على البيئة و دعم المؤسسات الأهلية في المبادرات الشبابية التى تهدف إلى الحفاظ على البيئة متناول بعض المفاهيم البيئية والتغيرات المناخية و التنمية المستدامة و أبعادها الثلاث و متناولا بالشرح الهدف السابع عشر فى الشراكة من أجل تحقيق الأهداف.

كما جرى تقديم توصية لمؤسسة شباب قادرون فى مشاركة جهاز شئون البيئة في تدشين حملة مبادرة سفير قصب السكر مورد لنا التى يعمل بها الجهاز منذ سبع سنوات لتوعية مزارعى قصب السكر إلى تعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية سفير قصب السكر، و ايضا حث الشباب و جميع المؤسسات الشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.