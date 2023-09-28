اليوم الخميس قطع المياه عن مركز قفط بقنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن قطع مياه الشرب اليوم الخميس عن مركز قفط وقرية البارود بقفط، وذلك نظراً لأعمال تغيير مسار خط متعارض مع خط المياه الجديد المغذي للمنطقة الصناعية بمركز قفط.

ومن المقرر أن يتم قطع المياه اليوم الخميس الموافق ٩/٢٨ عن مركز قفط بداية من الساعة ٤ عصرا وحتي ٨ مساء وعن قرية البارود بقفط من الساعة ٤ عصرا حتي ١٢ بعد منتصف الليل .

واهابت الشركة المياه فى بيانها، المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطنى المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل المذكورة.