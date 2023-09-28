مظاهر إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف

هناك عدّة مظاهر لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف ومنها زيادة ذكر رسول الله والإكثار من الصّلاة عليه والفرح به -صلى الله عليه وسلم-، فقد شرَّف الله -تعالى- بعض أنبيائه وزكّى يوم ولادتهم، فقال على لسان نبيه عيسى -عليه السلام-: (وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَومَ وُلِدتُ)، وقال يوم مولد سيدنا يَحيى: (وَسَلامٌ عَلَيهِ يَومَ وُلِدَ).

ويجب اجتماع النّاس في بيوت الله، وذلك بتلاوة القرآن، وفصول السيرة النبوية، عن أبي سعيد الخدري عن معاوية -رضي الله عنه- قال: (إنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- خَرَجَ علَى حَلْقَةٍ مِن أَصْحَابِهِ، فَقالَ: ما أَجْلَسَكُمْ؟ قالوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ علَى ما هَدَانَا لِلإِسْلَامِ، وَمَنَّ به عَلَيْنَا، قالَ: آللَّهِ ما أَجْلَسَكُمْ إلَّا ذَاكَ؟ قالوا: وَاللَّهِ ما أَجْلَسَنَا إلَّا ذَاكَ، قالَ: أَما إنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فأخْبَرَنِي، أنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بكُمُ المَلَائِكَةَ).

وهناك مظهر آخر، وهو التصدُّق والإحسان إلى الفُقراء لعموم جواز هذا الأصل في قوله -تعالى- في مدح عباده المقربين: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا). وأيضاً يمكن توزيع الحلوى وإظهار بعض شعارات الاحتفال بالمولد؛ لاندراجها تحت الدليل العام لتعظيم شعائر الله، والفرح برسوله -صلى الله عليه وسلم-. إنشاد أشعار المديح والتوقير والمحبة لرسول الله ثبت عن حسان بن ثابت -رضي الله عنه- قال: (مَرَّ عُمَرُ في المَسْجِدِ وحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقالَ: كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ، وفيهِ مَن هو خَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ التَفَتَ إلى أبِي هُرَيْرَةَ، فَقالَ: أنْشُدُكَ باللَّهِ، أسَمِعْتَ رَسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: (أجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أيِّدْهُ برُوحِ القُدُسِ؟) قالَ: نَعَمْ).