لمرضى السكر والأطفال.. نصائح يجب مراعاتها قبل تناول " حلاوة المولد "

يحل اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يحتفل به جميع المسلمين ويتناولون حلوى المولد، فتعد جزء أساسي للإحتفال بهذا اليوم، وتتميز هذه الحلوى بمذاقها اللذيذ وأشكالها وألوانها المختلفة، إلا أنها تحتوي على نسبة عاليه من السكر مما تشكل ضررًا كبيرًا لمرضى السكري والأطفال، لذا نقدم لك بعض النصائح التي يجب مراعاتها قبل تناول حلوى المولد.

حلاوة المولد

نصائح يجب مراعاتها قبل تناول حلاوة المولد

استبدال وجبة الفطار أو الغداء بقطعة حلاوة المولد.

الالتزام بجرعات العلاج المحددة سواء أنسولين أو أقراص.

الحد من الاستهلاك اليومي، وبحد أقصى قطعتين على مدار اليوم.

الابتعاد عن حلاوة المولد الملونة والتي بها مواد حافظة.

استهلاك الأنواع الصحية التي تتضمن على القليل من السعرات الحرارية.

ممارسة التمارين الرياضية.

تناول كميات كافية من الماء بعد تناول حلاوة المولد.

عدم تناول حلوي المولد على الريق أو بعد الوجبات الرئيسة.

عدم تناول أي حلويات أخرى مع حلاوة المولد"مثل الجاتوه، الشيكولاتة".

الابتعاد عن تناول الفواكه الغنية بالسكريات مثل "المانجو، التين، العنب".

عدم تناول الحلوى قبل النوم بحوالي ساعتين، وذلك لتجنب الشعور بالجوع والعطش في الصباح.

تناول خضراوات بعد حلوى المولد،لأنها تحتوى على ألياف تساعد على امتصاص السكريات الموجودة في حلويات المولد.