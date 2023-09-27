قطاع الحماية المجتمعية ينظم إحتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف 1445هـ

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى .

وبمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف 1445هـ .. فقد نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية إحتفالية بقاعة الإحتفالات بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان ، بمشاركة عدد من النزلاء وأسرهم ، وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف والإعلامية الدكتورة/ نادية عمارة .. حيث تضمنت الإحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وعدة فقرات قدمها النزلاء (إنشادات وإبتهالات دينية) وتم توزيع حلوى المولد ، كما تناول الحضور الحديث عن الدروس المستفادة من السيرة النبوية الشريفة والإشارة للبرامج الإصلاحية والتأهيلية لتهذيب النزلاء وتثقيفهم دينياً ومهنياً وتأهيلهم نفسياً للإندماج بالمجتمع وحثهم على الفضيلة وإنتهاج السلوك القويم .

وفى نهاية الإحتفالية قدم الحضور الشكر على إتاحة تلك الفرصة لهم للإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.