انطلاق إشارة البدء في إعداد المركز الطبي بالحي الترفيهي بالعبور

تم إطلاق إشارة البدء في إعداد وتجهيز مراكز الرعاية الأولية للتسجيل للاعتماد طبقًا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR.

وذلك تحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، وفي إطار توجيهات الإدارة العامة للجودة بوزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة صافيناز صديق.

هذا وقد تم اختيار المركز الطبي بالحي الترفيهي التابع لإدارة العبور نظراً لتوافر معظم الاشتراطات به وجار استكمال باقي الاشتراطات والسياسات المطلوبة في متطلبات الجودة الأساسية والدليل التشغيلي؛ تحت إشراف الدكتورة سماح بكري مدير إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية.

جاء ذلك بالتنسيق مع كل من:

الدكتورة رباب عبد الحليم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالقليوبية

* الدكتور أسامة أبو عامر مدير إدارة مكافحة العدوى بالقليوبية

الدكتور ماهر النجار مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالقليوبية

وبالتعاون مع الدكتور أحمد حسن مدير الإدارة الصحية بالعبور، والدكتورة أسماء أبيض مسئول الجودة بالعبور..