اعرف مرتبك بعد الزيادة بدءًا من 1 أكتوبر 2023

أصدرت الكثير من القرارات مؤخرا بخصوص الزيادات في الرواتب والمعاشات، لتيسر من الأعباء التي يواجهها المواطنين، منها بعد زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

كما تم زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه شهرياً، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وبناءً على القرارات الرئاسية والحكومية تم زيادة مرتبات الموظفين بدءًا من 1 أكتوبر 2023 على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: زيادة من 10 آلاف و800 جنيه إلى 11 ألفًا و100 جنيه.

الدرجة العالية: زيادة من 8 آلاف و208 جنيهات إلى 8508 جنيهات.

درجة المدير العام: زيادة من 6912 إلى 7212 جنيهًا.

الدرجة الأولى: زيادة من 6264 إلى 6564 جنيهًا.

الدرجة الثانية: زيادة من 5564 إلى 5864 جنيهًا.

الدرجة الثالثة: زيادة من 5350 إلى 5650 جنيهًا.

الدرجة الرابعة: زيادة من 4793 إلى 5093 جنيهًا.

الدرجة الخامسة: زيادة من 4536 إلى 4836 جنيهًا.

الدرجة السادسة: زيادة من 3745 إلى 4045 جنيهًا.

الموظفين الحاصلين على درجة الماجستير: زيادة من 6420 إلى 6720 جنيهًا.

الموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه: زيادة من 7490 إلى 7790 جنيهًا.

وتسري هذه الزيادة على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يوليو 2023.