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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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لطفي لبيب يكشف تفاصيل كتابه عن حرب أكتوبر.. باع 3 طبعات (فيديو)

الفنان لطفي لبيب
الفنان لطفي لبيب

كشف الفنان لطفي لبيب عن كواليس مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة، وتحرير الأراضي المصرية من الاحتلال الإسرائيلي.

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قائد الصاعقة السابق: تعلمنا العسكرية من أبطال حرب أكتوبر (فيديو)

تجنيد دفعة 70 وخريج عام 70

وقال لطفي لبيب خلال حواره مع  الإعلامية إسعاد يونس  ببرنامج "صاحبة السعادة" تقديم المذاع علي قناة "dmc" الفضائية إنه تجنيد دفعة 70 وخريج عام 70 من معهد فنون مسرحية، مشيراً إلى أنه قام بكتابة أحداث حرب أكتوبر كاملة في سيناريو فيلم واحد وقام بطبعه في كتاب وعرضه في السوق وتم بيع الطبعة الأولي والثانية والثالثة.

وأضاف  لطفي لبيب أنه قام بكتابة كافة التفاصيل التي حدثت في يوم 6 أكتوبر بداية من عبور الجيش الثالث  حتى توقيع اتفاقيات الفصل بين القوات التي كانت في الكيلو 101.

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