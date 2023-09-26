لطفي لبيب يكشف تفاصيل كتابه عن حرب أكتوبر.. باع 3 طبعات (فيديو)

كشف الفنان لطفي لبيب عن كواليس مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة، وتحرير الأراضي المصرية من الاحتلال الإسرائيلي.

تجنيد دفعة 70 وخريج عام 70

وقال لطفي لبيب خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" تقديم المذاع علي قناة "dmc" الفضائية إنه تجنيد دفعة 70 وخريج عام 70 من معهد فنون مسرحية، مشيراً إلى أنه قام بكتابة أحداث حرب أكتوبر كاملة في سيناريو فيلم واحد وقام بطبعه في كتاب وعرضه في السوق وتم بيع الطبعة الأولي والثانية والثالثة.

وأضاف لطفي لبيب أنه قام بكتابة كافة التفاصيل التي حدثت في يوم 6 أكتوبر بداية من عبور الجيش الثالث حتى توقيع اتفاقيات الفصل بين القوات التي كانت في الكيلو 101.