الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مكياج ياسمين عز يضعها في موقف محرج بدبي.. فيديو

الإعلامية ياسمين
الإعلامية ياسمين عز

أثارت الإعلامية ياسمين عز الجدل بعد تغيبها عن منتدى الإعلام العربي المنعقد في دبي بدولة الإمارات. 

وأعطت ياسمين عز الإعلامي اللبناني نيشان وعدًا بحضور جلسة "الإعلام والترند" حيث انتظرها لمدة طويلة وصعد على منصة الحوار حيث ظهر عليه علامات الحيرة من عدم حضورها.

 وسبق الندوة نشر الإعلامي اللبناني المعروف ببرامجه القوية وأسئلته المحرجة منشورًا على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ملصقًا به صورته وصورة ياسمين عز وموعد الجلسة، مصحوبًا بتعليق يطالب فيه متابعيه بالأسئلة التي يودون طرحها على الإعلامية الشهيرة بالدفاع عن الرجال ضد النساء. 

وفي فيديو تم التقاطه لنيشان بعد بدء الجلسة وتأخر ياسمين عز، علق الإعلامي اللبناني: “أين ياسمين أنا متأكد أن تأخيرها بسبب تحضير صوتها الشتوي”، ثم عاد بعد فترة مؤكدًا تعذر حضورها.

txt

ياسمين عز للسيدات عن قطع الكهرباء: محتاجة نور ليه وفرعونك جمبك (فيديو)

تأخر خبير المكياج

وفي تصريحات لـ et بالعربي، قال نيشان منزعجًا من تغيبها إن أهم أخلاقيات الإعلامي المهني هو احترام مواعيده وحضوره في الوقت المحدد، مضيفًا أنه “يشرفها أن يطرح عليها سؤالًا واحدًا فهي الخاسر الأكبر، فأنا أحترمها شخصيًا لكن تصرف واحد يسقط الشخص عمدًا”.

ونوه إلى أن أسئلته مخيفة لكنه كان سيطرح عليها في أي حال انطباعات الشارع وتساؤلات الجمهور، ناصحًا طلاب الإعلام باحترام الذات قبل إثارة الجدل وركوب الأمواج.

من جهتها كشفت ET بالعربي من خلال مصادر خاصة سبب تغيب ياسمين عز عن جلسة نيشان هو تأخر خبير المكياج عنها.

مواد متعلقة

ياسمين عز تنصح بالزواج من الطبيبة.. وحدة صحية متنقلة (فيديو)

ياسمين عز تنصح الرجال بالزواج من مدرسة: صبورة وبالها طويل (فيديو)

ياسمين عز تكشف عن الوصايا العشر للزوجات قبل مبارة الأهلي والوداد (فيديو)

ياسمين عز تقدم نصيحة خارج الصندوق لإحدى السيدات (شاهد)

ياسمين عز تعود للرسائل المثيرة للجدل.. "خطافة أزواج في السر"
الجريدة الورقية