مكياج ياسمين عز يضعها في موقف محرج بدبي.. فيديو

أثارت الإعلامية ياسمين عز الجدل بعد تغيبها عن منتدى الإعلام العربي المنعقد في دبي بدولة الإمارات.

وأعطت ياسمين عز الإعلامي اللبناني نيشان وعدًا بحضور جلسة "الإعلام والترند" حيث انتظرها لمدة طويلة وصعد على منصة الحوار حيث ظهر عليه علامات الحيرة من عدم حضورها.

وسبق الندوة نشر الإعلامي اللبناني المعروف ببرامجه القوية وأسئلته المحرجة منشورًا على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ملصقًا به صورته وصورة ياسمين عز وموعد الجلسة، مصحوبًا بتعليق يطالب فيه متابعيه بالأسئلة التي يودون طرحها على الإعلامية الشهيرة بالدفاع عن الرجال ضد النساء.

وفي فيديو تم التقاطه لنيشان بعد بدء الجلسة وتأخر ياسمين عز، علق الإعلامي اللبناني: “أين ياسمين أنا متأكد أن تأخيرها بسبب تحضير صوتها الشتوي”، ثم عاد بعد فترة مؤكدًا تعذر حضورها.

تأخر خبير المكياج

وفي تصريحات لـ et بالعربي، قال نيشان منزعجًا من تغيبها إن أهم أخلاقيات الإعلامي المهني هو احترام مواعيده وحضوره في الوقت المحدد، مضيفًا أنه “يشرفها أن يطرح عليها سؤالًا واحدًا فهي الخاسر الأكبر، فأنا أحترمها شخصيًا لكن تصرف واحد يسقط الشخص عمدًا”.

ونوه إلى أن أسئلته مخيفة لكنه كان سيطرح عليها في أي حال انطباعات الشارع وتساؤلات الجمهور، ناصحًا طلاب الإعلام باحترام الذات قبل إثارة الجدل وركوب الأمواج.

من جهتها كشفت ET بالعربي من خلال مصادر خاصة سبب تغيب ياسمين عز عن جلسة نيشان هو تأخر خبير المكياج عنها.