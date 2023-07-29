ياسمين عز للسيدات عن قطع الكهرباء: محتاجة نور ليه وفرعونك جمبك (فيديو)

علقت الإعلامية ياسمين عز على انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، قائلة: " لو جوزك عايز ينام والكهرباء مقطوعة هاتي مروحة يد هوي عليه علشان فرعونك يعرف ينام في هذا الحر".

محتاجة نور ليه وفرعونك موجود جمبك

وقالت ياسمين عز خلال برنامج "كلام الناس"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، "يا مدام محتاجة نور ليه وفرعونك موجود جمبك، جوزك ده مولد كهرباء قاعد معاكي البيت".

وأضافت ياسمين عز: "مفيش حاجة اسمها نطفي التكيف عشان يرتاح وجوزك نايم تعبان، جوزك كمان تعبان محتاج يرتاح".

وقال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لن يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي بعد منتصف سبتمبر بعد انتهاء الموجة الحارة غير المسبوقة ".

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء اليوم :" انفقنا على قطاع الكهرباء حوالي 355 مليار جنيه، وهذا الأمر مكنا من توفير شبكة كهربائية قوية ".

وتابع متحدث الحكومة: "لولا مشروعات تطوير الشبكة الكهربائية كان سيكون لدينا عجز في الطاقة الكهربائية والمشروعات القومية أحدثت نقلة في قطاع الكهرباء ".

الطفرة في قطاع الكهرباء حدثت في 3 سنوات فقط

ولفت نادر سعد: "الطفرة في قطاع الكهرباء حدثت في 3 سنوات فقط ومصر انتقلت من دولة تعاني من شح كهرباء إلى دولة لا يوجد بها تخفيف أحمال"، مردفا: "سيكون هناك خطة للاستعداد لفصل الصيف العام المقبل في شهري يوليو وأغسطس وسوف نضع خطة للتعامل مع السيناريو الأسوأ ".