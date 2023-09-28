اوقاف دمياط تحتفل بذكري المولد النبوي الشريف

حرصت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وشعب مصر الكريم بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، داعيةً الله أن يعيد هذه المناسبة الشريفة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء و الأمن والأمان

وأقامت مديرية الأوقاف، احتفالية بهذه الذكرى العطرة بالمسجد الجديد بمدينة دمياط حضرها إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعميد هيثم الدكرور مأمور قسم أول دمياط وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و لفيف من قيادات الاوقاف والازهر الشريف، وتضمن الاحتفال ابتهالات وتواشيح دينية.

وألقى فضيلة الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف، خطبة جاءت حول صفات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأهمية الاقتداء بسنته وخصاله الشريفة وفضل الصلاة على رسولنا الكريم ، كما أكد خلالها على ضرورة اغتنام تلك الأيام المباركة بالمزيد من الطاعات