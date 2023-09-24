وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالقليوبية يتفقد أعمال التطوير بمركز التنمية الشبابية بالعبور

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة آخر مستجدات أعمال التطوير ، أثناء زيارته لمركز التنمية الشبابية بالعبور ، و كان في إستقباله النائب محمد الطوخي رئيس مجلس الإدارة و الجهاز التنفيذي للمركز ، تأتى الزيارة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

تابع الصبروط أثناء جولته احتياجات مركز التنمية ، وما يلزم حمام السباحة النصف الأولمبي ، و رفع الكفاءة للمكان المقام فيه حمام السباحة الترفيهي ، كما وضع مركز التنمية الشبابية خطة يتم من خلالها الصرف من إيرادات المركز لتشمل إنشاء سور حديدي ، و كذلك تطوير المبني الإجتماعي ، أما عملية تطوير الملعب القانوني والتى كانت تنفذها وزارة الشباب والرياضة فقد تم الإنتهاء منها .

وجه الصبروط بوضع تصور لاستكمال أعمال التطوير المقترحة بالمركز للتسهيل على الأعضاء التعامل بشكل مريح أثناء تواجدهم الاسبوعي ، و بضرورة إنجاز الأعمال وفقا للجدول الزمني المقترح لاستئناف ممارسة الأنشطة والفعاليات بشكل طبيعى ، و تشغيل الحمام وفقا للكود المصري وعوامل الأمن والسلامة الخاصة بالحمامات حفاظا على أمن المترددين.