الأحد 24 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالقليوبية يتفقد أعمال التطوير بمركز التنمية الشبابية بالعبور

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  تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة آخر مستجدات أعمال التطوير   ،  أثناء زيارته  لمركز التنمية الشبابية بالعبور ، و كان في إستقباله  النائب محمد الطوخي رئيس مجلس الإدارة و الجهاز التنفيذي للمركز ، تأتى الزيارة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

    تابع الصبروط أثناء جولته احتياجات مركز التنمية  ، وما يلزم حمام السباحة النصف الأولمبي  ، و رفع الكفاءة للمكان المقام فيه  حمام السباحة الترفيهي ، كما وضع مركز التنمية الشبابية  خطة يتم من خلالها الصرف من إيرادات المركز  لتشمل إنشاء سور حديدي ، و كذلك تطوير المبني الإجتماعي ،  أما عملية تطوير الملعب القانوني والتى كانت تنفذها وزارة الشباب والرياضة فقد تم الإنتهاء منها .

 وجه الصبروط  بوضع تصور لاستكمال  أعمال التطوير المقترحة بالمركز للتسهيل على الأعضاء التعامل بشكل مريح أثناء تواجدهم الاسبوعي ،   و بضرورة إنجاز الأعمال  وفقا للجدول الزمني المقترح لاستئناف ممارسة الأنشطة والفعاليات بشكل طبيعى   ،  و تشغيل الحمام وفقا للكود المصري وعوامل الأمن والسلامة الخاصة بالحمامات حفاظا على أمن المترددين.

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