تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالخارجة، يرافقهما المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة.

واطمأن محافظ الوادي الجديد على جاهزية المدرسة للافتتاح واستعدادات استقبال الطلاب خلال الأيام القادمة ، كما شهد اختبارات القبول التي تعقدها المدرسة للطلاب المتقدمين بمراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، والتقى بأولياء أمورهم، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا.

كما أكد حرص المحافظة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية و توفير خدمة تعليمية متميزة وتوفير كافة سبل الدعم للمدرسة. موجهًا بسرعة تنجيل الفناء وحصر كافة الاحتياجات اللازمة لتوفيرها، وتجهيز كافة الفصول والقاعات بالآثاث والوسائط التعليمية.

هذا ولايزال باب التقديم مفتوح لعدد محدود من الطلاب بتخفيضات تصل ل ٥٠ ٪ من رسوم المصروفات الدراسية وشروط استثنائية لأبناء المحافظة وذلك من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

محافظ الوادي الجديد يتابع تجهيزات المدرسة الدولية لافتتاحها.. ويلتقي بأولياء أمور المتقدمين

محافظ الوادي الجديد يتابع تجهيزات المدرسة الدولية لافتتاحها.. ويلتقي بأولياء أمور المتقدمين

محافظ الوادي الجديد يتابع تجهيزات المدرسة الدولية لافتتاحها.. ويلتقي بأولياء أمور المتقدمين

محافظ الوادي الجديد يتابع تجهيزات المدرسة الدولية لافتتاحها.. ويلتقي بأولياء أمور المتقدمين

محافظ الوادي الجديد يتابع تجهيزات المدرسة الدولية لافتتاحها.. ويلتقي بأولياء أمور المتقدمين