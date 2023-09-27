الزمالك ينهى الدور الأول من بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة بالعلامة الكاملة

حقق فريق الزمالك لكرة السلة ثلاثة انتصارات متتالية وضعته على قمة ترتيب المجموعة الثانية لبطولة الدوحة الدولية، أخرها على حساب العربي الكويتي بفارق 26 نقطة (89-63).

ويعد هذا الفارق لا يعكس مجريات المباراة في أجزائها الثلاثة الأولى، وهو ما تُظهره أشواط المباراة (16-21 و34-35 و58-50)، لينتقل الزمالك إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة من دون أي خسارة، بعد أن سبق وفاز على الأهلي الليبي وميراكلو بولتس الفليبيني.

العربي الذي كان يأمل بالفوز والتأهل الى الدور نصف النهائي، تقدم في الربع الأول 21-16 بقيادة جيليان واشنطن، وقاتل طوال الربع الثاني، للمحافظة على التقدم الى نهاية الربع الثاني 35-34 ولو بفارق نقطة واحدة.

لكن لم يتمكن رجال المدرب الصربي ديان توميتش من الاحتفاظ بالمقدمة في الربع الثالث على الرغم من أن الفارق بقي متقارباً لمنتصف الجزء، ليستلم بعدها رجال المدرب احمد مرعي الأمور ويتقدموا بنهاية الربع الثالث 58-50، وأكملوا السيطرة في الربع الأخير فارتفع الفارق الى 26 نقطة (89-63) وسط فرحة كبيرة لجمهوره على المدرجات والذي حيّا اللاعبين على الإنتصارات الثلاثة.

علي حجازي أفضل لاعب في المباراة

أفضل لاعب في المباراة كان علي حجازي صاحب 14 نقطة مع 9 متابعات، والذي استلم درعاً بالمناسبة من السيدين راشد العذبة من شركة دوحة أكتيف سبورتس وفؤاد شحادة المدير التسويقي في شركة مياه الريان.

كما سجل للزمالك أحمد عزب 16 نقطة وأضاف احمد ياسر 12 نقطة و7 متابعات ومن الفريق الكويتي سجل جيليان واشنطن 21 نقطة مع 8 متابعات وأضاف ابراهيم الشمّري 13 نقطة مع 5 متابعات.