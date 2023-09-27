وزير الخارجية الروسي ونظيره الأذربيجاني يبحثان الوضع في كاراباخ

بحث وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، الوضع في منطقة قره باغ مع نظيره الأذربيجاني "جيهون بيراموف"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، يوم الأربعاء، أنهما "بحثا الوضع في قره باغ، بما في ذلك قضايا تقديم المساعدة الإنسانية وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن".

وأضاف البيان أن الجانبين "بحثا سبل تنفيذ مجموعة الاتفاقات الثلاثية على مستوى القمة التي تم التوصل إليها خلال الفترة 2020 – 2022، والتي تخص صياغة معاهدة السلام بين باكو ويريفان، وترسيم الحدود الأرمنية – الأذربيجانية ورفع الحصار عن وسائل النقل".

وبحث الوزيران كذلك "عددا من المسائل لجدول الأعمال الثنائي والإقليمي"، واتفقا على "مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".

وزير الخارجية الروسي يُوجّه نصيحة خاصة للقيادة الأرمنية

نصح وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، القيادة الأرمنية بتذكر المصير الذي لا تحسد عليه الدول التي اعتمدت على الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تخسر أرمينيا روسيا، أكد لافروف أن العديد من السياسيين البارزين في يريفان يريدون سيناريو مماثلًا ويتطلعون نحو الغرب.

وقال: "كما تعلمون، هناك الكثير من الأشخاص الذين يريدون خسارة روسيا وتكوين صداقات جديدة".

وأضاف: "إذا اعتمدوا على الولايات المتحدة، كما يتضح من تصريحات العديد من ممثلي القيادة الأرمنية، فربما من الأفضل أن ينظروا إلى التاريخ الحديث، وكيف تعاملت الولايات المتحدة مع أولئك الذين سعوا للانطواء تحت جناحها. مصير كل هؤلاء الأشخاص لا يحسدون عليه على الإطلاق".