ربطه بسلسلة حديدية.. نجار ينهي حياة ابنه في الدقهلية

لقي طالب بالصف الأول الثانوى الصناعي مصرعه على يد والده نجار موبيليا وعمه سائق ، بمنطقة دقادوس بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية ، وذلك بعد قيامهم بالإمساك به وتوثيقه من يديه وقدميه بواسطة سلسلة حديدية، وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي بقصد تأديبه، وذلك كون المتوفى دائم تعاطي المواد المخدرة، وقيامه بالاستيلاء على اسطوانات الغاز من داخل مسكن عمه بالعقار سكنهم، لبيعها وشراء المخدرات.

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البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مستشفى ميت غمر المركزي للعقيد محمد وصفي، مأمور قسم شرطة ميت غمر، يفيد بوصول "عبد الرحمن.أ.أ.م"، 18 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي ومقيم دقادوس جثة هامدة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر بقيادة الرائد محمد عصفور، رئيس المباحث، باستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى تبين وجود كدمات حول الرقبة من الناحيتين وبالأذن اليسرى والصدر من الخلف وكدمات بالساعدين والساقين وخدوش بالوجه.

بسؤال مرافقيه كل من والده"أ"،47عاما، نجار موبيليا، وعمه "هاني"،45 عاما، سائق ويقيمان بمنطقة دقادوس، قررا بأن المتوفي دائم تعاطي المواد المخدرة، وفي يوم الواقعة قام بالاستيلاء على 2 اسطوانة غاز من شقة الثاني الكائنة بذات العقار سكنهم، وعلى إثر ذلك قاموا بالإمساك به وتوثيقه من يديه وقدميه بواسطة سلسلة حديدية، وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي بقصد تأديبه محدثين إصابته التي لحقت به ، وأعقب ذلك شعوره بحالة إعياء فقاما بنقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي أثناء ذلك.

جرى اصطحاب الأب والعم إلى ديوان قسم مركز ميت غمر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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كما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح) تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالي) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,400,000 مليون جنيه تقريباً)،تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.