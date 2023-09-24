الإيقاع بعاطلٍ بحوزته مُخدرات في الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر.

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وبالفحص، تبين أن بحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام – فرد محلى - طلقة من ذات العيار - مبلغ مالى وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبالغ المالية من حصيلة البيع.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.