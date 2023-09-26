لفظ شخص أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابة التي لحقت به، وذلك بعد إصابته بنزيف فى المخ وكسر بالجمجمة، جراء تعرضه للضرب بعصا خشبية على رأسه خلال مشاجرة بقرية كفر أبو العينين مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وضبط المتورط فى ارتكاب الواقعة.

بعصا خشبية على رأسه ..تفاصيل مصرع شخص في مشاجرة بقرية في الدقهلية

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود اشارة للعقيد أحمد الصديق، مأمور مركز شرطة ميت غمر من المستشفى المركزي، بوصول"محمد.و.ح"، 32 عامًا، مقيم بقرية كفر أبو العنين، مصابًا بنزيف داخلي بالمخ وتوفي فور وصوله "ادعاء تعدٍ".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة المقدم رامي أبو شتيه، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، بالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المتوفي و أحد الأشخاص داخل القرية على إثرها تلقى ضربة على رأسه بعصا خشبية أودت بحياته.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر من ضبط المتهم المتورط فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر واعترف بنشوب مشاجرة ووجود خلافات مع المجني عليه وتعديه عليه بالضرب بعصا ما أدى الى وفاته.

جرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان وبيان وتحديد سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة

بسبب الخلاف على أولوية المرور..مصرع عامل وإصابة مرافقه في مشاجرة بالدقهلية

كما لفظ عامل أنفاسة الاخيرة ،وأصيب مرافقه بقرية البيضاء مركز تمي الأمديد محافظة الدقهلية، بعدما دهسهما قائد سيارة ميكروباص بمدخل القرية، أثناء محاولته الفرار منهما بعد مشادة كلامية حال سير المتوفى والمصاب مترجلين، ونشوب خلاف على أولوية المرورمع سائق الميكروباص، وتمكن ضباط المباحث من ضبط السائق المتورط فى الواقعة.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من مستشفى تمى المركزي بوصول شخص متوفى وآخر مصاب "ادعاء حادث طريق".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد و بالفحص تبين وصول جثمان "حمدى.ع.م.ا"،43 عاما، عامل، وتوفي إثر إصابته بنزيف داخلي بالصدر وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وإصابة "رضا.ا.ح"، مصابا بكسر بالضلوع والكتفين وأسفل الركبة والفقرة القطنية الخامسة واشتباه نزيف بالبطن والصدر ويقيمان قرية البيضاء دائرة المركز.

بسؤال المصاب وشقيق المتوفى، قررا أنه حال سير المتوفى والمصاب مترجلين بمدخل القرية محل إقامتهم حدثت مشادة كلامية بين المتوفى وقائد السيارة رقم (د ط ر 8249) ميكروباص قيادة "محمد.إ.ج"،18 عاما، حاصل على ثانوية عامة ومقيم بذات القرية، على أولوية المرور بالطريق ، وحال محاولة قائد الميكروباص الفرار بالسيارة قيادته من مكان الواقعة اصطدم بهما، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثاني.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد من ضبط المتهم قائد السيارة، وبمواجهتة اقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه وقدم رخصة تسيير سارية للسيارة ولا يحمل رخصة قيادة.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالبطن والصدر ولا توجد شبهة جنائية.

جرى التحفظ على السيارة الميكروباص، وتحرر عن ذلك المحضر 6536 جنح مركز تمي الأمديد، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.