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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لعاطل بتهمة الإتجار في الهيروين بالحوامدية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بمعاقبة المتهم "حمد. م" عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لإدانته بالاتجار في الهيروين بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

وأسندت التحقيقات في القضية المقيدة برقم 5862 لسنة 2022 جنايات الحوامدية للمتهم "أحمد. م"، 28 عاما، عاطل، أنه أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأثناء مرور قوة أمنية من مركز شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، أبصرت المتهم المطلوب التنفيذ عليه في عدد من القضايا فتم ضبطه وبتفتيشه عثر على 32 لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحراز المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل بعملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها الصادر.

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