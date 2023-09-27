"أسيوط صانعة الحضارة" ضمن فعاليات يوم السياحة العالمي

تعتبر مدينة أسيوط واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر، حيث تزخر بالعديد من المعالم الثقافية والتاريخية التي تعكس تراث وحضارة المنطقة. ولإبراز هذا التراث الغني وجذب المزيد من السياح، يتم تنظيم احتفالية تحت عنوان "أسيوط والسياحة" بالتعاون مع رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي الكاتب محمد نبيل في اطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني

سوف تتضمن الاحتفالية عدة فعاليات وفقرات فنية متنوعة للترويج للسياحة في أسيوط. ستقام ندوة تحت عنوان "أسيوط صانعة الحضارة"، حيث سيتم تسليط الضوء على تاريخ وتراث المدينة ودورها في صناعة الحضارة المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض فيلم تسجيلي عن معالم أسيوط السياحية، حيث سيتم استعراض الأماكن السياحية البارزة مثل معبد الكرنك ومقام السيدة عائشة وكنيسة الأنبا رويس. من المتوقع أن يكون هذا الفيلم حافزًا قويًا لجذب الزوار وتعزيز السياحة في المنطقة.

وسيتم أيضًا تقديم عروض غنائية مميزة خلال الاحتفالية. ستقوم فرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بأداء مجموعة متنوعة من الأغاني الشعبية والتراثية التي تعكس ثقافة المنطقة. كما ستقدم فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة أسيوط عرضًا مسرحيًا فرعونيًا ممتعًا يستعرض تراث مصر القديمة بألوانه وروعته.

لإضفاء لمسة فنية خاصة على الاحتفالية، ستقدم فرقة نور للمكفوفين عرضًا غنائيًا مميزًا. فرقة نور المكونة من فنانين مكفوفين موهوبين ستقدم مجموعة من الأغاني الرومانسية والمعاصرة التي تعبير عن الأمل والتفاؤل في الحياة.

وأخيرًا، سيتم تنظيم معرض للأعمال والمشغولات اليدوية من الأرابيسك، حيث سيعرض الحرفيون والفنانون المحليون إبداعاتهم وأعمالهم الفنية التي تعكس التراث الثقافي لأسيوط. ستكون هذه فرصة رائعة للزوار لاقتناء هدايا فريدة من نوعها وتذكارات تعكس جمال الفن التقليدي في المنطقة.

تهدف احتفالية "أسيوط والسياحة" إلى جعل المزيد من الناس يكتشفون جمال وتنوع مدينة أسيوط وتاريخها العريق. من خلال تقديم فعاليات متنوعة وممتعة، ستعزز الاحتفالية الوعي السياحي وتدعم قطاع السياحة في المنطقة، مما يعزز التنمية المحلية ويزيد من الزخم السياحي في أسيوط.