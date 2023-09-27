أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط تراجع بمخزونات الخام الأميركية

واصلت أسعار النفط، في الارتفاع للمره الثانية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر2023، إذ ركزت الأسواق على شح الإمدادات قبيل فصل الشتاء و"الهبوط السلس" للاقتصاد الأميركي، في ظل تراجع مخزونات الخام الأميركية بأكثر من التوقعات.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 بالمئة، لتصل إلى 96.81 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.66 بالمئة لتصل إلى 93.75 دولار.

وخلال التداولات، لامس برنت مستوى 97 دولار للبرميل، قبل أن يقلص مكاسبه قليلا.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن هبوط مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 2.17 مليون برميل الأسبوع الماضي، وبأكثر من التوقعات.

ويمكن أن يؤدي المزيد من التخفيضات في كاشينج، نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي، إلى فرض ضغوط صعودية جديدة على أسواق النفط لأنها ستزيد شح المعروض الناجم عن خفض الإمدادات الذي أقدمت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، أو "أوبك+".

في غضون ذلك، قال نيل كاشكاري رئيس مجلس الاحتياطي الأميركي في مينيابوليس أمس الثلاثاء إن "الهبوط السلس" لأكبر اقتصاد في العالم هو الاحتمال الأرجح.

ولكنه أكد أيضا أن هناك احتمالا نسبته 40 بالمئة للحاجة إلى رفع أسعار الفائدة "على نحو هادف" للتغلب على التضخم.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما قد يفضي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

أكدت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الإفريقي، أن إفريقيا تتبني التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة بشكل أسرع من أي منطقة أخري في العالم.

قالت الدكتورة أماني أبوزيد في جلسة مشتركة مع مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، خلال قمة الابتكار التابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) في بون، ألمانيا: "إن هذا يسمح لها "بالتجاوز والقفز"، على بعض تقنيات ومنهجيات الطاقة في العالم (المتقدم)".

أضافت "لدينا أشياء تحدث في إفريقيا فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، ووقود الطيران المستدام- نحن نعتمد تكنولوجيا الطاقة بسرعة كبيرة".

لفتت مفوضة الطاقة في الاتحاد الإفريقي إلى أن سلاسل القيمة المضافة، وغيرها من ابتكارات الطاقة "يتم تطويرها محليًا واستخدامها محليًا لتخضير اقتصاداتنا".