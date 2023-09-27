واشنطن تستخدم القوات الأوكرانية كـ"بيدق" لتنفيذ سياساتها.. ضابط أمريكي يُوضح

أكد الضابط السابق في البحرية الأمريكية، "ماثيو هو"، أنه يُمكن للولايات المتحدة أن تنقل كميات كبيرة من الدبابات المتقادمة إلى القوات الأوكرانية، ولكنها لا تفعل ذلك، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف: "لو أني التقيت بزيلينسكي الأسبوع الماضي، كنت سأخبره أن البحرية الأمريكية قد نسقت 250، وربما 300 دبابة".

ونوه بأن الأمر استغرق من واشنطن 8 أشهر لنقل 31 دبابة من طراز "أبرامز" إلى كييف.

وأكد أن "ما يحدث الآن يرجع إلى حقيقة أن أوكرانيا مجرد بيدق".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها ستقدم لأوكرانيا 31 دبابة من نوع "أبرامز".

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن أول دفعة من الدبابات الأمريكية "أبرامز" وصلت إلى أوكرانيا.

وقال كيريل بودانوف رئيس مديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، في مقابلة مع موقع Warzone، إن دبابات أبرامز الأمريكية، التي تنتظرها كييف بلهفة "لن تصمد طويلا" في الجبهة.

القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة.. الدفاع الروسية تكشف التفاصيل

كشفت "بيانات وزارة الدفاع الروسية"، عن الخسائر البشرية للجيش الأوكراني، مُؤكدة أنها بلغت نحو 715 عسكريًا خلال اليوم الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية: