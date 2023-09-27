قرار مفاجئ من الفيفا بسبب كأس العالم 2026

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا مفاجئًا اليوم الأربعاء، وذلك بسبب استعدادات كأس العالم 2026 في البطولة التي ستقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل جزء من أنشطته إلى أمريكا في ولاية ميامي أي ما يقرب من 100 موظف سيباشر عمله في أمريكا، وذلك بدلًأ من المقر الرئيسي المتواجد في مدينة زيورخ السويسرية، حيث يقع مقر الاتحاد، في قرار تاريخي بالنسبة للهيئة الكروية.

ويأتي هذا القرار المفاجئ بسبب التحضير لتنسيق وتنظيم مونديال 2026 بشكل أفضل لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.

يُذكر أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، قد تواجد مؤخرًا في مباراة نادي دالاس كاوبويز البيتية ضد نيويورك جتس في الدوري الأمريكي، ليلقي نظرة عن كثب على أحد الملاعب المرشحة لاحتضان نهائي مونديال 2026.

ومن المنتظر أن يمكث إنفانتينو في الولايات المتحدة لوقت طويل قبل انطلاق كأس العالم 2026 التي سيشارك فيها وللمرة الأولى 48 منتخبًا، وتتشارك كندا والمكسيك الاستضافة إلى جانب الولايات المتحدة أيضًا.