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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

علقة موت من ابن رئيس الشيشان لحارق القرآن.. شاهد

انهال ابن رئيس الشيشان
انهال ابن رئيس الشيشان بالضرب على حارق القرآن

قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، إن ابنه آدم اعتدى بالضرب على نيكيتا جورافيل، المتهم بحرق القرآن في روسيا، واصفًا تصرفات ابنه بالـ"مناسبة". 

 كتب قديروف في “تليجرام”: "لقد ضربه وفعل الشيء الصحيح، بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أن أي شخص ينتهك الكتاب المقدس ويحرقه بتحد متعمد يسيء إلى عشرات الملايين من مواطني بلدنا العظيم ويجب أن يعاقب بشدة". 

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إعلان أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بالإسماعيلية

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فضل حفظ القرآن الكريم

10 آلاف روبل مقابل الحرق:

 

 في 19 من شهر مايو الماضي تم نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجلًا يحرق نسخة من القرآن أمام المسجد الكبير في مدينة فولغوغراد الروسية.

 بحسب وكالة "تاس"، تم القبض على الجاني على الفور في اليوم التالي، وكان من السكان المحليين، واعترف بأنه فعل ذلك بأمر من وكالة المخابرات الأوكرانية مقابل 10 آلاف روبل أثناء الاستجواب.

شاهد الفيديو..

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