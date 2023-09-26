إعلان أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بالإسماعيلية

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، أسماء الفائزين فى المسابقة السنوية في حفظ القرآن التابعة لهيئة البريد المصري، والذين تم تصعيدهم للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية؛ وأقيمت المسابقة بمقر إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية.

وقال الشيخ ممدوح سلام، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، إن المسابقة أجريت على أربع مستويات وكل مستوى فرعين، مدة الاختبار: عشر دقائق، موزعة على خمسة أسئلة فقط (على الحاسب الآلي).

يأتي ذلك بناء على موافقة وكيل الأزهر الشريف ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على طلب هيئة البريد المصري بشأن عقد المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم تحت إشراف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.

وفى سياق متصل استقبل الدكتور أحمد بيومى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بمكتبه صباح اليوم، الفائزين فى مسابقة البريد المصرى فى حفظ القرآن الكريم ووجه رئيس المنطقة الأزهرية الشكر للفائزين وحثهم على التفوق والاستمرار فى حفظ كتاب الله القرآن الكريم هو المنطلق عشنا في ظلاله.

وجاءت أسماء الفائزين في المستوى الأول:- مصطفى محمد محمد إبراهيم ؛ حنين محمد محمد إبراهيم؛ أحمد محمد محمد إبراهيم. والمستوى الثالث:- مازن أسامه يسر عبدالحميد. والمستوى الرابع:- هناء محمد محمد إبراهيم؛ يامن أسامه يسر عبدالحميد؛ محمود محمد محمود أحمد.