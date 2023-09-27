بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء المصيري

تفصلنا أيام قليلة عن اللقاء المرتقب بين الزمالك و أرتا سولار الجيوبيتي الذي يقام مساء السبت القادم ضمن منافسات دور الـ32 في كأس الكونفيدرالية .

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أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر مساء اليوم الأربعاء على شعبي اف ام، ان هناك أخبار سارة لجماهير نادي الزمالك قبل مباراة السبت الحاسمة أمام أرتا سولار في بطولة الكونفدرالية

أكمل شبانة ان اللاعب أحمد فتوح شارك بالأمس في جزء من التقسيمة الخاصة بتدريبات الفريق ، مما يعني جاهزيته للمباريات المقبلة.

وتابع شبانة ان تواجد فتوح بمثابة قوة ضاربة للزمالك لما يحمله اللاعب من قدرات هجومية ودفاعية".

وطمئن شبانة جماهير الزمالك على اصابة حسام عبد المجيد والذي قد تعرض لكدمة شديدة في الركبة وليس الرباط الصليبي كما ظن البعض ، وقد يشارك اللاعب امام ارتا سولار او يتواجد على مقاعد البدلاء.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار في كأس الكونفيدرالية

تبدأ مباراة الزمالك و أرتا سولار مساء السبت القادم في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و 7مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و 8 مساء بتوقيت الإمارات .