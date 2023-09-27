على خطى المطاعم.. طريقة عمل الدجاج المسحب

تتميز وصفة الدجاج المسحب بمذاقها المميز، فتعتمد الوصفة على التوابل المصنوع منها الدجاج ومدى تسويتها، للحصول على مذاق شهي ومختلف عن الطرق العادية، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها زي المطاعم.

دجاج مسحب

طريقة تحضير الدجاج المسحب

المقادير:

- الدجاج: دجاجة (كاملة)

- الماء: كوب ونصف

- الخل: ثلث كوب

- الزيت: ثلث كوب

- الثوم: 4 فصوص

- كزبرة يابسة: ملعقة صغيرة

- معجون الطماطم: 4 ملاعق كبيرة

- ملح: حسب الرغبة

- فلفل أسود: حسب الرغبة

- الكاري: ملعقة صغيرة

- بابريكا: ملعقة صغيرة

- القرفة: 2 عود

- الجزر: 2 حبة (مقطع)

- البطاطس: 1 حبة (مقطعة)

- حبهان: 3 حبات

طريقة التحضير:

حمّي الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

ضعي في الخلاط كلًا من الماء، والزيت، والخل، والثوم، والتوابل ما عدا عود القرفة، ثم شغليه لمدة دقيقتين حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا.

اغسلي الدجاجة جيدًا وانقعيها بالخل ثم اشطفيها بالماء.

ضعي الخضار المقطعة في صينية فرن عميقة ثم افتحي الدجاجة من المنتصف دون تقطيعها واضغطيها فوق الخضار حتى تصبح مسطحة وتنضج من الداخل والخارج.

اسكبي الصلصة فوق الدجاجة ووزعيها جيدًا.

ضعي 2 كوب ماء في الصينية كي ينضج الخضار وتمتزج الصلصة معه، ثم قطعي أعواد القرفة ووزعيها فوق الدجاجة وبعدها غطي الصينية بورق الألمونيوم.

أدخلي الصينية في الفرن لمدة ساعة ونصف حتى ينضج الخضار والدجاجة ثم ارفعي ورق الألمونيوم وشغلي الشواية حتى تتحمر الدجاجة من الأعلى.