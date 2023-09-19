تحتل الدجاج مكانة خاصة في البيوت المصرية لفوائدها المتعددة ومذاقها الطيبة وسهلة تحضيرها بأكثر من طريقة.

يمكنك تقديم صواني الدجاج بالفرن بنكهة التتبيلة الآسيوية اللذيذة بالعسل والخردل، جربي وصفتنا وقدمي وصفات الدجاج على طريقة المطابخ العالمية على سفرتك لتبهري أفراد أسرتك بأفضل الوصفات المفضله لهم.

وبخطوات سهلة وبسيطة حضري دجاج بالفرن بصلصة العسل لتبهري أفراد أسرتك.

المقادير

- الدجاج : 8 قطع (مقطع ومنظف)

- الزبدة : ثلث كوب (مذوبة)

- العسل : ثلث كوب

- الخردل : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البطاطس : كيلو (صغيرة الحجم منظفة مع قشرتها)

- فلفل أسود : 2 ملعقة كبيرة (حبّ)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئويّة.

حضري صينيّة فرن، وادهنيها بنصف كمية الزبدة.

ضعي الدجاج والبطاطس في الصينية ورشّي الملح فوقهما.

امزجي الزبدة المتبقية مع العسل والخردل في وعاء جانبي صغير.

اسكبي صلصة العسل فوق الدجاج والبطاطس، وانثري حبات الفلفل الأسود على الوجه.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 40-45 دقيقة حتى تمام النضج، ثم قدميها ساخنة.