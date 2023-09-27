عاجل
تعاون بين "الهيئة الوطنية" و"القابضة للسياحة والفنادق" لتسكين القضاة المشرفين على الانتخابات
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك وأرتا سولار.. الموعد والقنوات الناقلة

الزمالك وأرتا سولار
الزمالك وأرتا سولار

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته القوية لمواجهة أرتا سولار التنزاني، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من عمر الكونفيدرالية الإفريقية.

txt

رسميًا.. لجنة المسابقات بالدوري السعودي تعلن نقل مباراة الفيحاء و الاتحاد

وكان الزمالك قد تعرض للهزيمة من أرتا سولار بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت السبت قبل الماضي.

وتستمر النتائج المتذبذبة للقلعة البيضاء تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والذي تدور حوله الشكوك حول استمراره على رأس القيادة الفنية مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتعثر الزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام المقاولون العرب، في المواجهة التي أقيمت أول أمس الأثنين، والتي شهدها ملعب برج العرب.

ويرغب أوسوريو في تحقيق الفوز على أرتا سولار بفارق أهداف كثيرة، وذلك من أجل حسم التأهل للدور القادم من بطولة الكونفيدرالية.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار

تنطلق مواجهة الزمالك أمام نظيره أرتا سولار في السابعة من مساء السبت المقبل، والتي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة الزمالك أمام الفريق التنزاني عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، والتي قامت بإذاعة المواجهة السابقة.

مواد متعلقة

أمرابط يُفاجئ جماهير مانشستر يونايتد:"مستعد أكون حارس مرمى من أجل الفريق"

مابولولو على رأس قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الإسماعيلي في الدوري المصري

الجريدة الورقية