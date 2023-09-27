الزمالك وأرتا سولار.. الموعد والقنوات الناقلة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته القوية لمواجهة أرتا سولار التنزاني، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من عمر الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد تعرض للهزيمة من أرتا سولار بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت السبت قبل الماضي.

وتستمر النتائج المتذبذبة للقلعة البيضاء تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والذي تدور حوله الشكوك حول استمراره على رأس القيادة الفنية مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتعثر الزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام المقاولون العرب، في المواجهة التي أقيمت أول أمس الأثنين، والتي شهدها ملعب برج العرب.

ويرغب أوسوريو في تحقيق الفوز على أرتا سولار بفارق أهداف كثيرة، وذلك من أجل حسم التأهل للدور القادم من بطولة الكونفيدرالية.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار

تنطلق مواجهة الزمالك أمام نظيره أرتا سولار في السابعة من مساء السبت المقبل، والتي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة الزمالك أمام الفريق التنزاني عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، والتي قامت بإذاعة المواجهة السابقة.