مدير تعليم قنا يعقد اجتماعا لمراجعة استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير إدارة فرشوط التعليمية، اجتماعا مع السادة مديري المراحل التعليمية (ابتدائي ، اعدادي ، ثانوي " عام و فني)، والمتابعة والتخطيط والمتابعة، وتوجيه رياض الأطفال، و الأمن لمناقشة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

بدأ مدير قنا التعليمية بالاجتماع والترحيب بالسادة الحضور مقدما التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف اعادة الله علي مصرنا الحبيبة أعوام و أعوام ، و تقديم التهاني بمناسبة قرب بداية العامة الدراسي الجديد متمنيا للجميع بعام دراسي سعيد .

وتناول الاجتماع عدة نقاط اهمها الوقوف علي مدي جاهزية المدارس للاستعداد للعام الدراسي الجديد وضرورة مراجعة إزالة أي إشغالات أو مخالفات بجوار او داخل المدارس يوميآ بالتعاون مع الوحدات المحلية، ومسح أى كتابات على أسوار المدارس وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

وشدد قاصد، على مراجعة جميع أعمال الجاهزية و بخاصة البلاعات ومفاتيح الكهرباء والأسوار حفاظا على أبنائنا الطلاب بصفة مستمرة يومية .

وأكد قاصد، الإلتزام بكل الضوابط والقواعد ، للوصول إلى عام دراسي منتظم وآمن ، مشددا على تنفيذ توجيهات السيد الدكتور محمد السيد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، وتنفيذ تعليمات الكتاب الدوري ٢٨ بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، والتأكيد على تفعيل لائحة الإنضباط المدرسي رقم ١٨٧ لسنه ٢٠٢٣.

وتضمن الاجتماع ضرورة حسن معاملة أولياء الأمور، و ضرورة تكليف المشرفين باستقبال الطلاب يوميا أثناء الدخول ، خاصة في الأيام الأولى من الدراسة و التأكيد على الثوابت الوطنية من خلال إذاعة الأغاني الوطنية ، والأغاني التي تقدر المعلم والمدرسة ، وضرورة الالتزام بتحية العلم ، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني ، أثناء تحية العلم و تجديد العلم الخاص بالجمهورية ، و علم شعار المحافظة بكل مدرسة .

وأوصي قاصد، بتفعيل الكتاب الدوري ٣٦ الخاص بأنتظام طلاب الصفوف الأولى في كل المراحل التعليمية في أول يوم من الدراسة ثم استكمال باقي الصفوف تباعا، و ذلك حرص على سلامة أبنائنا الطلاب ، مؤكدا علي حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي .