محافظ جنوب سيناء يبحث استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء، ضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024، وتوافر هيئات التدريس بكافة المواد الدراسية، وتوافر كافة عوامل الأمن والسلامة للطلاب، وتوزيع الكتب الدراسية في اليوم الدراسي الأول.

وأشار المحافظ، إلى دفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إضافة تحمل 50% من المصروفات بالمدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء، لرفع العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وطالب بمتابعة الصيانة الدورية للمدارس، وبث روح الولاء والانتماء للوطن خلال طابور الصباح، مع التركيز على إلقاء الضوء على انتصارات أكتوبر المجيدة.