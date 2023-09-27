وزارة العمل: ندوة للتوعية بالحقوق والواجبات وإعلاء قيمة العمل ببورسعيد

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة توعية بفندق رستا السياحي، بمشاركة الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة، وبحضور عدد من شركات القطاع الخاص وعمالها، وذلك فى إطار حملة التوعية بالمبادئ والحقوق والواجبات وترسيخها وكذلك إعلاء قيمة العمل وفتح مساحات للنقاش التفاعلي والحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف بأحكام القانون والحقوق والواجبات التي نص عليها لطرفي العملية الإنتاجية، وتعزيز علاقات العمل، وإطلاق حملات قومية وإعلامية للإعلاء من قيمة العمل، وتغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة، وتنمية المهارات لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

تمكين المرأة في جميع المجالات وحماية حقوقها الدستورية:

وأوضح عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، في تقريرٍ للوزارة، أنه فى إطار حرص الدولة المصرية على تمكين المرأة في جميع المجالات وحماية حقوقها الدستورية، جرى تنظيم ندوة للتوعية بحضور الدكتورة حنان أحمد علي، مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة، تضمنت إلقاء عدد من الكلمات من الضيوف، واستعراض فيديو توثيقي لمبادرة 100 يوم صحة في 20 شركة من المنطقة الحرة للاستثمار وخمس شركات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وبدء الحوار التفاعلي عن تمكين المرأة ودورها في المجتمع (الفرص و التحديات) في ضوء رؤية مصر 2030، وذلك بحضور شركاء اجتماعيين وحكوميين د. أحمد حسن أبوهاشم، مدير مديرية الشئون الصحية، وفهمي الششتاوي، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال بورسعيد، ونجلاء إدوارد، مقررة المجلس القومي للمرأة، وإيمان عبدالكريم، رئيس المجلس القومي للسكان، ود. هبه يوسف، مقررة التنمية المستدامة بجامعة بورسعيد، وحدة حماية الأمومة والطفولة، وحدة تكافؤ الفرص من ديوان المحافظة.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت محاضرة وورشة عمل تفاعلية قدمتها مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل تطرقت فيها إلى التعريف بقانون العمل وعلاقات العمل الفردية من عقد عمل وأجور وإجازات، وواجبات العمال وضمانات التحقيق معهم ومساءلتهم، وتنظيم العمل من ساعات عمل وفترات الراحة، وانقضاء علاقة العمل، كما قدمت لمياء محمود، مديرة إدارة الرعاية بالمديرية محاضرة عن المعايير الدولية لحقوق المرأة ونصوص الدستور وقانون العمل والطفل لرعاية الأم العاملة خلال دورها الإنجابي، والقرارات 43 و44، وكذلك أهداف وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمديرية ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضدها، وتم وضع توصيات يتم العمل عليها الفترة القادمة.